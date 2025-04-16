Лавров заявил, что в мире Россию воспринимают как хранительницу традиционных ценностей

Лавров: нужно создать все условия для переезда жителей неолиберальных стран в РФ

Все больше людей в мире смотрят на Россию как на хранительницу — защитницу традиционных ценностей, поэтому необходимо создавать условия для переезда в РФ граждан из стран, где агрессивно навязывают деструктивные установки. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«‎Главная цель — создать прозрачные, понятные и удобные условия для переезда в нашу страну и адаптации граждан из тех стран, где агрессивно навязываются противоестественные модели поведения и жизни»‎, — сказал министр на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ.

По его словам, в таких странах также навязываются деструктивные неолиберальные установки, которые вредят нравственному здоровью людей.

Лавров добавил, что МИД РФ в рамках реализации указа об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности, взаимодействует как с регионами, так и с МВД РФ, а также с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее сообщалось, что свыше 1700 человек переехали в Россию из недружественных стран.