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Путин назвал продвижение российских традиционных ценностей главной задачей центра «Россия»

Владимир Путин обозначил главную задачу Национального центра «Россия»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Главная задача Национального центра «Россия» — продвигать российские традиционные духовно-нравственные ценности, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Солидарность, сплоченность и вера в страну рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции», — сказал Путин.

Он добавил, что Национальный центр «Россия» служит для продвижения и сохранения ценностей страны.

Напомним, Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.

В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

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