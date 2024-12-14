Путин назвал продвижение российских традиционных ценностей главной задачей центра «Россия»

Главная задача Национального центра «Россия» — продвигать российские традиционные духовно-нравственные ценности, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Солидарность, сплоченность и вера в страну рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции», — сказал Путин.

Он добавил, что Национальный центр «Россия» служит для продвижения и сохранения ценностей страны.

Напомним, Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.

В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.