Захарова сравнила Зеленского с террористом международного масштаба

Заявления президента Украины Владимира Зеленского против перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне являются угрозой террориста международного масштаба. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Заявления, которые сейчас сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба», — отметила она.

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 Мая.

В конце апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев подчеркивал, что Москва будет надежно защищена от провокаций Киева на 9 мая. По его словам, в пресечении попыток противника сорвать праздничные мероприятия должны участвовать не только спецслужбы, но и простые граждане. Парламентарий призвал россиян усилить бдительность на фоне угроз со стороны Киева.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.