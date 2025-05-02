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В Пакистане рассказали о работе дипломатических каналов с Индией

Министр Тарар: между Пакистаном и Индией работают ряд дипломатических каналов
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Faisal Mahmood/Reuters

Между Индией и Пакистаном продолжается эскалация, однако ряд дипломатических каналов работают между двумя государствами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пакистанский министр информации.

По его словам, за последние несколько часов и сутки было задействовано множество дипломатических каналов.

«Да, очевидно, что ситуация обостряется между двумя странами, и это нельзя отрицать. Но задействовано множество дипломатических каналов», — сказал министр.

Он отметил, что ситуация между Исламабадом и Нью-Дели по-прежнему остается напряженной, несмотря на недавние разговоры госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

СМИ сообщали, что ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления». Последняя связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

На этом фоне власти Индии объявили о высылке из страны всех граждан Пакистана. Более того, 29 апреля на границе двух государств произошла перестрелка между индийскими и пакистанскими военнослужащими. С того момента напряженность в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом только продолжила нарастать.

Ранее во Франции заявили, что только Россия сможет примирить Индию и Пакистан.

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