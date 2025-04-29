Военные Индии и Пакистана открыли огонь в районе Джамму

Военнослужащие Индии и Пакистана начали перестрелку в районе Джамму. Об этом сообщает газета The Times of India (TOI) со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

Журналисты отметили, что военные открыли огонь в этом регионе впервые после теракта в Пахалгаме. До этого военнослужащие обменивались огнем в секторах Тутмари Гали, Рампур, Ури, Гурез и Сандербани.

«Пакистан нарушает режим прекращения огня вдоль линии контроля уже пять дней подряд, что обостряет напряженность между противниками», — говорится в материале.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.