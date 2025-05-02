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В СПЧ заявили, что отказ Киева от мирных инициатив учтут на переговорах

ТАСС: отказ Киева следовать мирным инициативам будет учтен на будущих переговорах
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Alina Smutko/Reuters

Игнорирование Украиной мирных инициатив будет учтено в ходе переговорного процесса в будущем. Об этом заявил ТАСС член российского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

Таким образом он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проигнорированное украинской стороной.

«Мы показываем нормальным людям и обычным жителям свою добрую волю. То, что она будет Украиной проигнорирована, возможно, это потом будет учтено на каком-то переговорном процессе с совершенно другими людьми», — сказал он.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал РФ прекратить огонь как минимум на 30 дней. По его мнению, перемирие, предложенное РФ, является «очередной попыткой манипуляции».

Ранее Зеленского предупредили об отсутствии выбора в вопросе предложенного Путиным перемирия.

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