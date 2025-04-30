Зеленского предупредили об отсутствии выбора в вопросе предложенного Путиным перемирия

AT: у Зеленского нет выбора, кроме принятия предложения Путина о прекращении огня

У украинского лидера Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как согласиться на предложенное президентом России Владимиром Путиным временное прекращение огня. Об этом пишет издание Asia Times.

«Несмотря на неблагоприятные условия любого надвигающегося мирного соглашения, у Зеленского на данный момент нет иного выбора, кроме как поддержать прекращение огня. Почти 90% опрошенных украинцев столкнулись со стрессом из-за войны, а другой опрос, опубликованный в марте, показал, что 77% украинцев поддерживают прекращение огня», — говорится в тексте.

Еще одна проблема для Киева заключается в том, что он больше «не может рассчитывать на США». Вашингтон не раз давал понять, что дальнейшая поддержка не гарантирована, а президент Дональд Трамп не выделил ни одного пакета помощи, отмечается в материале. В связи с этим у Зеленского не остается иного выбора, кроме как принять предложение, поскольку президенту США «не терпится заключить сделку».

В то же время отмечается, что временное прекращение огня не дает уверенности в то, что приведет «к чему-то более существенному».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что трехдневное перемирие является очередной попыткой манипуляции. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

Ранее в США указали, что Трамп не добился ни одной уступки от Путина по Украине.