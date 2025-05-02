В МИД РФ рассказали, что вызывает «истерику» у Киева

Миротворческие инициативы России вызывают истерику у властей Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он указал, что предложения Москвы вызывают истерику у Киева и выливаются в преступления против мирных граждан, в том числе на территории России. Мирошник подчеркнул, что ни одно из них не останется безнаказанным для исполнителей и заказчиков соответствующих приказов.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

В ответ на это Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное Владимиром Путиным майское перемирие. Президент Украины считает, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера указал, что без урегулирования всех нюансов сделать это невозможно.

Ранее вице-президент США заявил об «огромной пропасти» между позициями России и Украины.