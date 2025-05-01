Вэнс: между позициями России и Украины существует очень большая пропасть

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил об «очень большой пропасти» между позициями России и Украины, которую Вашингтон хочет сократить. Его слова приводит телеканал Fox News.

Он указал, что Дональд Трамп стремится к «прочному разрешению конфликта между Россией и Украиной», чтобы предотвратить потери с обеих сторон. Комментируя ход переговоров по мирному урегулированию, он заявил, что первым и необходимым шагом является демонстрация позиций сторон конфликта, что и происходило в последнее время.

По словам вице-президента США, перед дипломатами стоит задача «попытаться как-то сблизить эти две стороны».

«Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», — указал Вэнс.

Политик также напомнил, что до возвращения Трампа в белый дом Киев и Москва не вели диалог ни друг с другом, ни с кем-либо еще.

До этого советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого.

Ранее Келлог сделал резкое заявление о России.