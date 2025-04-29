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Песков высказался о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней

Песков: остановить огонь на 30 дней без урегулирования всех нюансов невозможно
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на 30 дней. Он заявил, что без урегулирования всех нюансов сделать это невозможно, пишет РИА Новости.

«Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (РФ Владимир) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно», — заявил Песков в ответ на идею украинского лидера.

Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное Путиным майское перемирие. Президент Украины считает, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.

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