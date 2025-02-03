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Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID

Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID и запустил пересмотр иностранной помощи
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID) и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Илон Маск, возглавляющий новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), резко раскритиковал Агентство США по международному развитию, назвав его «преступной организацией», которой «пора умереть».

2 февраля официальный веб-сайт и страница в социальной сети X USAID, оказывающего помощь Украине, стали недоступны. Попытки доступа к сайту приводят к сообщению о временной недоступности или постоянному изменению адреса. Причины отключения сайта пока неясны. Агентство Reuters выдвинуло версию о том, что отключение связано с решением администрации президента США Дональда Трампа о передаче контроля над USAID в ведение Госдепартамента.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.

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