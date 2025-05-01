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В Госдуме поприветствовали вероятный визит Рубио в Россию на 9 Мая

Депутат Милонов заявил, что Рубио имеет полное право посетить парад Победы в РФ
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Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио имеет полное право посетить парад Победы в Москве 9 мая, поскольку его страна входила в антигитлеровскую коалицию. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он напомнил, что в период Второй Мировой войны Великобритания и США были союзниками СССР. Из уважения к собственной истории эти страны должны принимать участие в мероприятиях, подобных параду Победы, считает депутат. В то же время он заметил, что сейчас через Лондон проходит «ось зла».

«США и СССР сыграли немаловажную роль в освобождении Европы от нацизма. СССР внес решающий вклад. США имеют полное право принимать участие во всех таких мероприятиях», — сказал Милонов.

До этого источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском госсекретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее политолог предупредил о возможной массовой атаке БПЛА ВСУ на 9 мая.

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