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Помощник Трампа назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран

Уолтц: Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире
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Pool/AP

Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он призвал следить за передаваемыми Украине денежными средствами.

«Нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами», — отметил Уолтц.

Также он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить конфликт на Украине и оказать любое необходимое давление на российскую и украинскую стороны для достижения этого.

В марте обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Соединенные Штаты угрожали Украине раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым.

До этого бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов сообщил, что действующие на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы страны.

Ранее в Раде ушли от ответа, почему экс-министр обороны Украины не понес наказания за коррупцию.

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