СМИ: Уолтц пока не покинул пост советника Трампа по нацбезопасности

Axios: советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц пока не ушел в отставку

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пока остается на своей должности, несмотря на сообщения о его отставке. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источник в администрации США.

«Уолтц может покинуть пост в ближайшие дни, но на данный момент он еще не ушел», — сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В четверг Fox News сообщило, что Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои посты.

После этого журналист газеты Politico Джейк Трейлор заявил, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности.

31 марта газета The Wall Street Journal писала, что Майк Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США.

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Уолтце.