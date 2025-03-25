Журналист случайно попал в закрытый чат высших чиновников США. Он назвал переписку «шокирующе безрассудной»

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа допустили утечку конфиденциальной информации о военной операции в Йемене. Они раскрыли оперативные данные в закрытой группе мессенджера Signal, в которую по ошибке был включен журналист — главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Случайное приглашение

Согласно публикации The Atlantic, главный редактор издания Джеффри Голдберг получил неожиданное приглашение 13 марта в зашифрованную чат-группу под названием Houthi PC small group. Группа была создана в приложении Signal, популярном среди американских чиновников благодаря функциям защиты конфиденциальности. В этой группе советник по национальной безопасности Майк Уолтц поручил своему заместителю Алексу Вонгу создать «команду тигров» для координации действий США против хуситов.

По словам Голдберга, в переписке участвовали представители высшего эшелона администрации Трампа, которые обсуждали тактические детали готовящейся военной кампании против хуситов, действующих на территории Йемена.

По данным The Atlantic, за несколько часов до начала операции министр обороны Пит Хегсет опубликовал в этой группе сообщение с деталями предстоящих ударов, включая перечень целей, тип вооружения и предполагаемую последовательность действий.

Хотя сам Голдберг не раскрыл конкретные детали ради безопасности, он охарактеризовал подобную передачу информации как «шокирующе безрассудную».

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Кроме Уолтца и Хегсета, в группе присутствовали аккаунты, которые могли принадлежать вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, директору Национальной разведки Тулси Габбард, министру финансов Скотту Бессенту, руководителю аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другим высокопоставленным чиновникам.

«Разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы»

Среди прочего, в переписке Вэнс якобы выразил сомнение в целесообразности оказания военной помощи европейским союзникам — США считают, что действия хуситов вредят в большей степени Европе. «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал Вэнс.

Ему ответил глава Пентагона: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это [выглядит] ЖАЛКО. Но мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

The Atlantic отмечает, что Вэнс не отходит от позиций Трампа, но в переписке усомнился в его осведомленности:

«Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешней политике в отношении Европы.

Еще есть риск умеренного или сильного скачка цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и оставить эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить это на месяц».

США и Великобритания наносят удары по Йемену при поддержке международной коалиции с 12 января 2024 года. 15 марта 2025 года американские власти объявили о начале военной операции против хуситов — именно к этой операции, как предполагается, и относились обсуждаемые в чате планы. Добавление журналиста в зашифрованную группу произошло за два дня до начала американской кампании.

«Никаких угроз нацбезопасности»

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил подлинность сообщений и сказал, что ведется проверка обстоятельств, при которых в чат попал посторонний участник. По его словам, чат свидетельствует о тесной и продуманной координации действий властей. Он также отметил, что на данный момент не выявлено признаков угрозы для американских военнослужащих или национальной безопасности страны.

«Продолжающийся успех операции против хуситов показывает, что не было никаких угроз нашим военнослужащим или нашей национальной безопасности», — заявил Хьюз.

Президент Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов заявил, что ничего не знает об утечке. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic», — сказал он. Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трампа проинформировали о ситуации, и он распорядился провести расследование.

Министр обороны Пит Хегсет в эфире Fox News опроверг информацию об утечке: «Никто не отправлял военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии агентству Reuters заявила, что президент сохраняет полное доверие к своей команде по национальной безопасности, включая советника Уолтца. По ее словам, Белый дом рассматривает инцидент как внутренний вопрос, который должен быть изучен с соблюдением всех процедур.

«Президент абсолютно уверен в том, что его команда действует в интересах национальной безопасности и с максимальной ответственностью», — заявила Левитт.

Реакция демократов

Публикация вызвала резкую реакцию со стороны законодателей от Демократической партии. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал произошедшее «одним из самых ошеломляющих нарушений военной разведки за долгое время» и потребовал начала парламентского расследования. Его поддержал сенатор-республиканец Джон Тьюн, отметивший, что «необходимо выяснить, что именно произошло и какие выводы из этого можно сделать».

Сенаторы Элизабет Уоррен и Крис Кунс в соцсети X также выразили обеспокоенность ситуацией. Уоррен назвала использование мессенджера Signal для обсуждения вопросов национальной безопасности «явно противозаконным и чрезвычайно опасным». Кунс, в свою очередь, заявил: «Каждый из этих чиновников, возможно, совершил преступление, пусть даже по неосторожности, за которое в обычной ситуации предусмотрено тюремное заключение».

Юридические последствия

Говоря о юридических последствиях, особое внимание экспертов привлекла функция удаления сообщений, активированная в том чате Signal. Юристы указывают, что это может быть нарушением федеральных законов о хранении официальных записей. В США такие документы подлежат обязательному архивированию и не должны уничтожаться, особенно если речь идет о материалах, касающихся государственной безопасности.

The Atlantic отмечает, что Signal, изначально созданный как мессенджер для правозащитников и диссидентов, со временем превратился в неформальную платформу для общения чиновников Вашингтона.