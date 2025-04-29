Путин поддержал идею переименовать волгоградский аэропорт в «Сталинград»

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым последний передал Путину просьбу ветеранов региона, которые попросили присвоить воздушной гавани историческое наименование.

«Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — сказал российский лидер.

До этого депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что инициативы об изменении названия Волгограда на Сталинград постоянно появляются перед Днем Победы, но поддерживают эту идею лишь 10% жителей.

Он добавил, что, по его мнению, для жителей Волгограда и ветеранов Великой Отечественной войны лучшей памятью о подвиге будет процветающий город и высокий уровень жизни, а не переименование населенного пункта.

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