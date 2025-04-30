Пакистан не обращался к РФ с предложением о расследовании теракта в Кашмире

Посольство РФ в Пакистане: обращений по расследованию теракта в Кашмире не было

Пакистан еще не обращался к России с официальным обращением по поводу расследования теракта в Кашмире. Об этом сообщает РИА Новости.

«‎В посольство обращение пока не поступало», — сказали агентству.

До этого министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24–36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По словам министра, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается в течение ближайших 24–36 часов нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

29 апреля сообщалось, что военнослужащие Индии и Пакистана начали перестрелку в районе Джамму.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

После министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.