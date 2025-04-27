В Минобороны Пакистана РФ и Китаю предложили участвовать в расследовании теракта в Кашмире

МО Пакистана: РФ и Китай могли бы участвовать в расследовании теракта в Кашмире

Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире. Об этом сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.

«Думаю, что Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе, и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или (премьер-министр Индии Нарендра – «Газета.Ru») Моди, или он говорит правду», — сказал Асиф.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.