Премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме

Шариф: Пакистан поучаствует в расследовании нападения в Пахалгаме

Пакистан открыт для участия в любом расследовании теракта в Пахалгаме. Об этом заявил премьер-министр Шехбаз Шариф, передает РИА Новости.

«Пакистан открыт для участия в любом нейтральном, прозрачном и заслуживающем доверия расследовании», — сказал он.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее в Индии сообщили о подрыве домов двух террористов.