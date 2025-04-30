В Сирии заявили, что Дамаск стремится к сбалансированным отношениям с Москвой

Новые власти в Сирии стремятся к сбалансированным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Arabiya глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани.

Министр добавил, что Сирия рассчитывает «извлечь выгоду из политического, экономического влияния России».

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В марте этого года сообщалось, что новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать Асада.

Ранее новые власти Сирии высказались о роли России на Ближнем Востоке.