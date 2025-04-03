Новые власти Сирии высказались о роли России на Ближнем Востоке

Власти Сирии заявили, что осознают влияние России и ее роль на Ближнем Востоке

Новые сирийские власти осознают высокий уровень влияния и вес Российской Федерации на Ближнем Востоке и в мире. Об этом РИА Новости заявил министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар.

«Россия — великая держава, которая имеет влияние и вес в мире и в арабском регионе. Отношения между нашими государствами в недалеком прошлом не были полноценными, поскольку они велись с определенной группой, а не со всеми представителями сирийского народа», — сказал он.

Аш-Шаар отметил, что сотрудничество между Сирией и Россией является важным не только по политическим, но и по техническим причинам.

«Новый этап требует, чтобы эти отношения были всесторонними и сбалансированными. Мы хотим, чтобы между Сирией и Россией была дружба. Мы работаем над этим», — указал он.

До этого новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада. По словам сирийского лидера, власти страны хотят судить Асада.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.