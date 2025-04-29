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Путин и Лукашенко общались наедине 4 часа

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко общались тет-а-тет в Волгограде 4 часа
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Волгограде переговоры один на один, которые продлились ровно четыре часа. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Встреча глав государств прошла в формате тет-а-тет, без участия делегаций. Тематика обсуждения не раскрывается, однако подобные переговоры традиционно затрагивают вопросы двустороннего сотрудничества, интеграционных проектов в рамках Союзного государства и международной повестки.

«Переговоры завершились. Путин и Лукашенко общались наедине четыре часа», — указано в сообщении канала.

29 апреля Волгограде состоялась встреча Путина и Лукашенко. Президент Белоруссии заявил в ходе встречи с Путиным, что не может не приехать на парад Победы в Москву. Российский лидер поблагодарил Лукашенко за отправку расчета военных на парад в Москве 9 мая

Ранее Зеленский обеспокоился учениями России и Белоруссии.

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