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В Волгограде состоялась встреча Путина и Лукашенко

Путин провел встречу с Лукашенко в Волгограде
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Волгограде отдельную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба Кремля ранее анонсировала, что беседа двух президентов будет посвящена актуальным вопросам развития отношений России и Белоруссии, а также стратегическому партнерству и союзничеству Москвы и Минска.

Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. У трапа самолета его встретили женщины-регулировщицы ретро взвода МВД России по региону. На опубликованных СМИ кадрах видно, как девушки торжественно вручают белорусскому лидеру хлеб-соль. Лукашенко при этом похвалил угощение, отметив, что изделие белорусское.

Лидеры двух стран также приняли участие в форуме «Великое наследие — общее будущее» и посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Ранее Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад.

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