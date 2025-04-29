Путин оценил решение Лукашенко отправить белорусских военных на парад в Москве

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за решение направить расчет военных на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Знаю, что вы приняли решение о том, чтобы ваш парадный расчет тоже прошел по Красной площади, спасибо вам большое», — сказал глава государства в ходе встречи с президентом Белоруссии.

Об участии белорусских военных в параде в январе сообщал посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. Расчеты были приглашены президентом России.

19 апреля газета Vietnam News сообщила, что Вьетнам также отправит группу курсантов для участия в параде Победы в Москве 9 мая. По ее данным, в мероприятии задействуют 68 человек, которые проходят подготовку в офицерском училище.

27 апреля стало известно, что о намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств. В частности, кроме глав стран СНГ, которые бывают частыми гостями, ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама и других.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве посетит министр обороны Индонезии.