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Путин оценил решение Лукашенко отправить белорусских военных на парад в Москве

Путин поблагодарил Лукашенко за отправку расчета военных на парад в Москве 9 мая
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за решение направить расчет военных на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Знаю, что вы приняли решение о том, чтобы ваш парадный расчет тоже прошел по Красной площади, спасибо вам большое», — сказал глава государства в ходе встречи с президентом Белоруссии.

Об участии белорусских военных в параде в январе сообщал посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. Расчеты были приглашены президентом России.

19 апреля газета Vietnam News сообщила, что Вьетнам также отправит группу курсантов для участия в параде Победы в Москве 9 мая. По ее данным, в мероприятии задействуют 68 человек, которые проходят подготовку в офицерском училище.

27 апреля стало известно, что о намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств. В частности, кроме глав стран СНГ, которые бывают частыми гостями, ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама и других.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве посетит министр обороны Индонезии.

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