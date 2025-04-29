Лукашенко заявил Путину о невозможности отказа от визита в Москву 9 мая

Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что не может не приехать на парад Победы в Москву. Кадры беседы лидеров двух стран показал телеканал «Россия 24».

Встреча Путина и Лукашенко проходит в Волгограде после выступлений президентов на международном форуме «Великое наследие — общее будущее». В ходе нее белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за возможность посетить Волгоград.

«Это впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно… Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве. В этот же день, во второй половине дня, праздничный парад пройдет и в столице Белоруссии — Минске.

В конце января, после победы Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, Путин пригласил его в Москву на День Победы.

Ранее Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад.