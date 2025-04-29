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Зеленский обеспокоился учениями России и Белоруссии

Зеленский обеспокоился предстоящими военными учениями России и Белоруссии
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Anatolii Stepanov/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «что-то готовит» под видом военных учений в Белоруссии предстоящим летом. Его слова с выступления в Варшаве приводит телеканал n-tv.

«Этим летом Россия что-то там готовит под видом военных учений», — сказал Зеленский.

При этом он не стал вдаваться в подробности и оставил открытым вопрос, что это может быть.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил подготовку к масштабным совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2025», запланированным на осень текущего года. Глава государства заявил о подписании соответствующей директивы, отметив необходимость организации и проведения маневров на белорусской территории. Лукашенко подчеркнул, что решение о проведении учений принято совместно с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на текущую военную ситуацию.

В конце февраля текущего года министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны. Хренин отметил, что такое решение было принято в том числе по требованию главнокомандующего — президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Ранее Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире.

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