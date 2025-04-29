Советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным»

Келлог: Трамп выступает за 30-дневное перемирие, теперь дело за РФ и Путиным

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп выступает за объявление 30-дневного перемирия в конфликте, которое якобы уже поддержал Киев, и теперь дело за Россией. Его слова приводит Fox News.

«Президент [Трамп] хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить. Если посмотреть на все, с чем готовы работать украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным. Я думаю, мы близки», — сказал Келлог.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

В ответ на это Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное Владимиром Путиным майское перемирие. Президент Украины считает, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера указал, что без урегулирования всех нюансов сделать это невозможно.

Ранее премьер Италии сочла «недостаточной» инициативу Путина о перемирии в дни 80-летия Победы.