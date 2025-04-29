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Премьер Италии сочла «недостаточной» инициативу Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

Премьер Италии Мелони: инициативы Путина о перемирии недостаточно
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Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что объявленного российским лидером Владимиром Путиным трехдневного перемирия в период празднования 80-летия Победы недостаточно. Ее слова приводит газета Corriere della Sera.

По ее словам, Италия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа и приветствует готовность Владимира Зеленского к безоговорочному перемирию. Такая ситуация демонстрирует стремление Киева к завершению конфликта, утверждает Мелони.

«Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным», — сказала Мелони.

28 апреля российский лидер объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

В ответ на это Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней.

Ранее Матвиенко сочла «благородным» решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы.

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