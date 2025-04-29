Путин посетил форум «Великое наследие — общее будущее»

В Волгоград на форум «Великое наследие — общее будущее» прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российский лидер должен выступить на пленарном заседании конференции вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Кроме того, главы государств планируют провести отдельную беседу, на которой планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
В апреле стало известно, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 18 — 21 июня. Главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее сообщалось, что Путина пригласили посетить Оман.