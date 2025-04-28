Путин встретится с Лукашенко 29 апреля

Путин 29 апреля в Волгограде встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 29 апреля в Волгограде планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Кремль.

Уточняется, что Путин и Лукашенко намерены принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Предусмотрены совместное посещение лидерами мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также их выступления на пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее», — говорится в публикации Кремля.

Кроме того, главы государств должны провести отдельную беседу, на которой планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, в графике Путина предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

28 апреля Путин заявил, что россияне должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы.