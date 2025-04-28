Рубио в беседе с Лавровым призвал немедленно завершить украинский конфликт

Госдеп США: Рубио в беседе с главой МИД РФ призвал завершить конфликт на Украине

Глава госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио во время беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал завершить украинский конфликт как можно скорее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление госдепартамента.

«После визита в Москву 25 апреля спецпосланника президента США Стива Уиткоффа госсекретарь заявил своему российскому коллеге о следующих шагах в мирных переговорах России и Украины и о необходимости закончить войну сейчас», — говорится в релизе.

При этом в заявлении МИД РФ говорится, что Лавров и Рубио в ходе разговора подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала мирного диалога по Украине. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили другие международные вопросы, отметили в пресс-службе.

17 апреля Лавров также провел телефонный разговор с Рубио. По данным МИД РФ, госсекретарь рассказал министру иностранных дел РФ о контактах делегации США с представителями Киева, Парижа и некоторых других европейских стран.

Ранее Лавров отправил Рубио и ООН перечень нарушений Украиной моратория на удары.