В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что давление на Россию на фоне украинского конфликта усилят в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, складывается такое впечатление, что во Франции не слушают заявления президента России Владимира Путина.

«Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса», — сказал представитель Кремля, добавив, что ответа со стороны Киева до сих пор не было.

Накануне Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней.

Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Путиным майское перемирие — манипуляция.

Ранее в Совфеде назвали причину, по которой Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским.