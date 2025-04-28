Макрон пообещал усилить давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней. Об этом сообщает Paris Match.
У Макрона поинтересовались, действительно ли сейчас близко прекращение огня между Украиной и Россией. Макрон выразил надежду на то, что так оно и есть.
Он добавил, что сохраняет осторожность в данном вопросе, ведь «часть уравнения» зависит от Москвы.
Российский президент Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Путиным майское перемирие — манипуляция.
Ранее Володин усомнился в том, что Зеленский пойдет на перемирие.