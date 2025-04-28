Макрон пообещал усилить давление на Россию

Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней. Об этом сообщает Paris Match.

У Макрона поинтересовались, действительно ли сейчас близко прекращение огня между Украиной и Россией. Макрон выразил надежду на то, что так оно и есть.

Он добавил, что сохраняет осторожность в данном вопросе, ведь «часть уравнения» зависит от Москвы.

Российский президент Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Путиным майское перемирие — манипуляция.

Ранее Володин усомнился в том, что Зеленский пойдет на перемирие.