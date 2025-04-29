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В Совфеде назвали причину, по которой Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским

Пушков: Трамп не допустил встречу Макрона с Зеленским, чтобы показать лидерство
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы показать свое лидерство. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, для Макрона был заготовлен третий стул в соборе Святого Петра в Риме, однако американский лидер «отправил его восвояси».

Пушков считает, что все это может указывать на то, что Трамп рассчитывает и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым.

При этом газета The Telegraph писала, что Трамп не прогонял Макрона перед беседой с Зеленским, который тоже хотел принять в ней участие.

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

Ранее в США рассказали, как готовилась встреча Трампа и Зеленского.

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