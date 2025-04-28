Глава РФПИ заявил, что Россия настроена на мир

Дмитриев: Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир

У России сильная позиция, российская сторона настроена на мир, однако в переговорах всегда важен поиск компромиссов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Если у тебя слабая позиция — тебя хуже слышат. Безусловно, очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях», — сказал он во время выступления на марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы донести позицию РФ.

Дмитриев добавил, что важно продвигать интересы России, однако «всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого».

«Этот поиск различий в позициях — очень важен», — указал он.

Дмитриев также подчеркнул, что России нужно продолжать спокойно доносить свою позицию, несмотря на сложившееся вокруг страны «плотное кольцо дезинформации».

В настоящее время глава РФПИ играет одну из ключевых ролей в переговорах между Россией и США. Например, 25 апреля он принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

17 апреля Дмитриев заявлял, что между Россией и США идет полезный диалог, однако он проходит в сложных условиях. Он подчеркнул, что многие страны пытаются сорвать переговорный процесс Москвы и Вашингтона.

Ранее глава РФПИ прокомментировал возможность полета на Марс.