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Дмитриев заявил, что диалог России и США полезен, но проходит в сложных условиях

Дмитриев: много стран пытаются сорвать переговорный процесс России и США
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что между Россией и США идет полезный диалог, однако он проходит в сложных условиях. Его слова приводит РИА Новости.

«Диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет», — сказал глава РФПИ.

Он подчеркнул, что многие страны пытаются сорвать переговорный процесс Москвы и Вашингтона.

Встречу российского президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Дмитриев назвал продуктивной.

«Встреча с Уиткоффом была крайне продуктивной», — отметил он.

До этого Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

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