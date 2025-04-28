Глава РФПИ заявил о важности для России спокойного и уважительного диалога

России следует продолжать спокойно доносить свою позицию, несмотря на сложившееся вокруг страны «плотное кольцо дезинформации», считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Об этом пишет «Интерфакс».

«Очень важно вести спокойный, уважительный диалог. <...> Во многом мы общаемся с людьми, которые в общем-то являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, президента Путина — это, безусловно, очень важно», — отметил Дмитриев, выступая на марафоне общества «Знание».

В настоящее время глава РФПИ играет одну из ключевых ролей в переговорах между Россией и США. Так, 25 апреля он принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

17 апреля Дмитриев заявлял, что между Россией и США идет полезный диалог, однако он проходит в сложных условиях. Он подчеркнул, что многие страны пытаются сорвать переговорный процесс Москвы и Вашингтона.

Ранее глава РФПИ прокомментировал возможность полета на Марс.