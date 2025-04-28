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Путин приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге

Путин прибыл в Таврический дворец, где выступит на Совете законодателей

Президент России Владимир Путин приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании проведут сопредседатели — спикер Думы Вячеслав Володин и спикер СФ Валентина Матвиенко. Глава государства выступит в Думском зале Таврического дворца.

До этого председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на заседании совета предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора. Матвиенко выразила мнение о том, что на данный момент очень трудно востребовать что-то со студента, который нарушил соглашение с предприятием.

Также во время заседании спикер Совфеда раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей. По ее словам, на эти деньги молодому педагогу невозможно содержать семью. Она предложила минпросвещения и министерству труда при создании новой системы оплаты труда педагогов и медиков уделить особое внимание этому вопросу.

В прошлом году на заседании Совета законодателей также выступал глава государства.

Ранее Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.

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