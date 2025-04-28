Президент России Владимир Путин приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании проведут сопредседатели — спикер Думы Вячеслав Володин и спикер СФ Валентина Матвиенко. Глава государства выступит в Думском зале Таврического дворца.
До этого председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на заседании совета предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора. Матвиенко выразила мнение о том, что на данный момент очень трудно востребовать что-то со студента, который нарушил соглашение с предприятием.
Также во время заседании спикер Совфеда раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей. По ее словам, на эти деньги молодому педагогу невозможно содержать семью. Она предложила минпросвещения и министерству труда при создании новой системы оплаты труда педагогов и медиков уделить особое внимание этому вопросу.
В прошлом году на заседании Совета законодателей также выступал глава государства.
Ранее Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.