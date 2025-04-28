Кремль вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий

Кремль: РФ снова заявила о готовности к мирным переговорам с Киевом без условий

Российская Федерация вновь заявила, что готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщили в Кремле.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в заявлении.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия остается открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако «мяч» находится сейчас не на стороне Москвы.

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.