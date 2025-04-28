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Лавров заявил, что «мяч» в переговорах по Украине сейчас находится не на стороне РФ

Лавров: РФ открыта для переговоров по Украине, но «мяч» не на нашей стороне
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Россия остается открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако «мяч» находится сейчас не на стороне Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Мы остаемся открытыми для переговоров. Но «мяч» не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность», — заявил министр иностранных дел России.

Лавров в подтверждение своих слов напомнил о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам РФ, а также несоблюдении пасхального перемирия. По словам главы МИД РФ, тем самым украинские власти показали полное «отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны».

Говоря о контактах США и России по Украине, Лавров отметил, что американские собеседники стали лучше понимать позицию РФ. Он выразил надежду, что это поможет им в диалоге с Киевом и странами ЕС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.

Ранее Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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