В Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году

Депутат Чепа: в 2025 году конфликт на Украине закончится

Конфликт на Украине завершится в 2025 году. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Депутат считает, что стороны смогут договориться о прекращении огня и прийти к постепенной нормализации отношений.

«Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но горячая фаза противостояния завершится», — сказал он.

На скорое прекращение боевых действий, по мнению депутата, указывает целый ряд факторов: приход избранного президента США Дональда Трампа, обстановка в зоне конфликта.

«То, что произошла смена демократов на республиканцев, для нас позитивно: будут разборки между партиями, решение внутренних проблем. Все понимают, что из конфликта нужно выходить, Трампу это будет сделать проще, чем Байдену», — считает Чепа.

Первым шагом, который является необходимым для урегулирования конфликта, депутат считает соглашение о невступлении Украины в НАТО.

«Без этого прекратить огонь невозможно. А дальше есть надежда на постепенное улучшение отношений с Западом», — заключил он.

Накануне британская газета The Guardian сообщила, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.