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Госдеп США прокомментировал участие солдат КНДР в освобождении Курской области

Yonhap: Госдеп выразил обеспокоенность участием КНДР в конфликте на Украине
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Depositphotos

Участие КНДР в конфликте на Украине способствует затягиванию боевых действий, Пхеньян должен прекратить развертывание войск, а Россия – его поддержку. Об этом сообщил госдеп США южнокорейской газете Yonhap, комментируя участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области от ВСУ.

«Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это... Мы обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что подготовка Россией военных КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН, которые накладывают запрет на предоставление или получение помощи от Пхеньяна.

26 апреля Владимир Путин поздравил бойцов ВС РФ с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу. 28 апреля в Северной Корее официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве.

В этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией».

Ранее Путин оценил уровень подготовки военных КНДР.

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