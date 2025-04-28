Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил уровень подготовки военных КНДР

Путин отметил героизм и высокий уровень подготовки военных КНДР
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о героизме и высоком уровне подготовки военных КНДР, которые помогали Вооруженным силам (ВС) РФ отражать атаки украинских военных в Курской области. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

26 апреля Владимир Путин поздравил бойцов ВС РФ с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу.

28 апреля в Северной Корее официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве.

В этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией».

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами