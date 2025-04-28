Путин оценил уровень подготовки военных КНДР

Президент России Владимир Путин заявил о героизме и высоком уровне подготовки военных КНДР, которые помогали Вооруженным силам (ВС) РФ отражать атаки украинских военных в Курской области. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

26 апреля Владимир Путин поздравил бойцов ВС РФ с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу.

28 апреля в Северной Корее официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве.

В этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией».

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.