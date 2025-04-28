В Турции заявили о готовности провести встречу лидеров РФ и США

Турция готова провести встречу лидеров России и Соединенных Штатов Америки при согласии сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Почему нет? Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру [Реджепу Тайипу Эрдогану] доверяют обе стороны. Думаю, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно», — сказал источник.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Глава Белого дома подчеркнул, что встреча с президентом России может состояться после его поездки в страну.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента США в настоящий момент не владеют информацией о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп сами определяют свой график. Также он подчеркнул, что Москва всегда выступает за то, чтобы представители России встречались с людьми, готовыми к диалогу.

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа.