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В Белом доме заявили, что пока не знают о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: мы не отслеживаем встречу Путина и Трампа
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Reuters

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Белый дом в настоящий момент не обладает деталями о возможной встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время я не отслеживаю такую встречу, но, как обычно, мы будем держать вас в курсе развития ситуации», — сказала Левитт.

22 апреля представитель Белого дома сообщила, что в период с 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

1 апреля американский лидер заявил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По словам политика, его поездка может произойти в апреле или «немного позже».

19 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вариант встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов.

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