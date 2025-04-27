Лавров сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа

Лавров о возможной встрече Путина и Трампа: они сами устанавливают свой график

Президенты Российской Федерации и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика», — сказал он.

Министр обратил внимание на заявление американского лидера о том, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и хозяин Белого дома предложит даты после этого.

«Мне больше нечего добавить», — продолжил дипломат.

Также он подчеркнул, что Москва всегда выступает за то, чтобы представители России встречались с людьми, готовыми к диалогу. Путин говорил об этом неоднократно, напомнил Лавров.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов. По его словам, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.