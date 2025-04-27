Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа

Лавров о возможной встрече Путина и Трампа: они сами устанавливают свой график
close
Reuters

Президенты Российской Федерации и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика», — сказал он.

Министр обратил внимание на заявление американского лидера о том, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и хозяин Белого дома предложит даты после этого.

«Мне больше нечего добавить», — продолжил дипломат.

Также он подчеркнул, что Москва всегда выступает за то, чтобы представители России встречались с людьми, готовыми к диалогу. Путин говорил об этом неоднократно, напомнил Лавров.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов. По его словам, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами