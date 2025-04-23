В Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа

Песков о встрече Путина и Трампа: она должна быть продуктивной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что сейчас ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил Песков.

Он указал, что этого качества не хватало администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая активно давала России «уроки демократии».

Песков объяснил возвращение Трампа в Белый дом тем, что республиканец является «сильным политическим лидером» и «очень сильной личностью».

19 марта представитель Кремля заявил, что вариант встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

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