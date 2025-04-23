Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа

Песков о встрече Путина и Трампа: она должна быть продуктивной
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что сейчас ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил Песков.

Он указал, что этого качества не хватало администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая активно давала России «уроки демократии».

Песков объяснил возвращение Трампа в Белый дом тем, что республиканец является «сильным политическим лидером» и «очень сильной личностью».

19 марта представитель Кремля заявил, что вариант встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

Ранее в Кремле рассказали, что Зеленский сделал с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами