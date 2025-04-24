Трамп рассказал, когда может состояться его встреча с Путиным

Трамп: встреча с Путиным, вероятно, пройдет после визита в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что встреча с Путиным может состояться после его поездки в Саудовскую Аравию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США.

Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил Песков. Он указал, что этого качества не хватало администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая активно давала России «уроки демократии».

Песков объяснил возвращение Трампа в Белый дом тем, что республиканец является «сильным политическим лидером» и «очень сильной личностью».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента США в настоящий момент не обладают деталями о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

22 апреля представитель Белого дома сообщила, что в период с 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Песков заявлял, что вариант встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.