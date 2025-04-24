Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, когда может состояться его встреча с Путиным

Трамп: встреча с Путиным, вероятно, пройдет после визита в Саудовскую Аравию
close
Илья Питалев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что встреча с Путиным может состояться после его поездки в Саудовскую Аравию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США.

Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил Песков. Он указал, что этого качества не хватало администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая активно давала России «уроки демократии».

Песков объяснил возвращение Трампа в Белый дом тем, что республиканец является «сильным политическим лидером» и «очень сильной личностью».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента США в настоящий момент не обладают деталями о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

22 апреля представитель Белого дома сообщила, что в период с 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Песков заявлял, что вариант встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами