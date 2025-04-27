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Лавров: Путин сразу же поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине

Лавров напомнил, что Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS заявил, что президент РФ Владимир Путин сразу же поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Дипломат подчеркнул, что во время боевых действий в республике Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используют ВСУ.

«Путин сразу же поддержал предложение...установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их», — сказал министр.

Он уточнил, что речь идет о Минских соглашениях и соглашении, которое Москва и Киев обсуждали в Стамбуле в апреле 2022 года.

В том же интервью министр опроверг утверждение о том, что РФ сейчас не намерена идти на какие-либо уступки для мирного урегулирования. По его словам, Москва готова искать баланс интересов в отношении Украины и США.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.

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