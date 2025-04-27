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Лавров рассказал о готовности Москвы искать баланс интересов в отношениях с Украиной и США

Лавров: РФ готова искать баланс интересов по Украине и по отношениям с США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва готова искать баланс интересов по Украине и по стратегическим отношениям с Вашингтоном. Об этом в интервью CBS заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что неоднократно подчеркивал готовность российской стороны искать баланс интересов в отношении Украины и США.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий.

До этого президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел американский спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.

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